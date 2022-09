German Denis: nuova avventura in Italia per l’ex Napoli (Di domenica 11 settembre 2022) German Denis, attaccante argentino classe 1981, ha militato nel Napoli per due stagioni, dal 2008 al 2010, mettendo a punto 13 reti in 63 presenze totali. Il calciatore, dopo l’avventura a Napoli e un periodo fuori dall’Italia, era tornato per tre stagioni con la Reggina ed ora, ad ormai 41 anni, ha scelto di scendere L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 settembre 2022), attaccante argentino classe 1981, ha militato nelper due stagioni, dal 2008 al 2010, mettendo a punto 13 reti in 63 presenze totali. Il calciatore, dopo l’e un periodo fuori dall’, era tornato per tre stagioni con la Reggina ed ora, ad ormai 41 anni, ha scelto di scendere L'articolo

susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Nuova avventura per German Denis, l'ex azzurro firma con la Real Calepina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Nuova avventura per German Denis, l'ex azzurro firma con la Real Calepina - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Nuova avventura per German Denis, l'ex azzurro firma con la Real Calepina -