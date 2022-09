Gattino incastrato nella cabina elettrica a Limbiate, liberato dai pompieri di Lazzate (Di domenica 11 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Gattino incastrato in una cabina elettrica a Limbiate. Lo liberano i pompieri di Lazzate affidandolo poi alle cure del personale preposto di Ats. Gattino incastrato a Limbiate, arrivano i pompieri da Lazzate Se l’è vista brutta un cucciolo di gatto di poche settimane. Il felino è rimasto incastrato all’interno di una cabina elettrica a Limbiate. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 11 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin una. Lo liberano idiaffidandolo poi alle cure del personale preposto di Ats., arrivano idaSe l’è vista brutta un cucciolo di gatto di poche settimane. Il felino è rimastoall’interno di una. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

ilCittadinoLodi : SAN GIULIANO Gattino “incastrato” in un’auto: scatta l’operazione di salvataggio, in azione anche un carro attrezzi - QuindiciNews : Un gattino salvato da polizia locale e cittadini Era rimasto incastrato in un pertugio del vano motore. E' stato re… - oggitreviso : Tarzo, gattino rimane incastrato nel vano motore di un'auto - HTO_tv : Tarzo Loc. Corbanese (TV) – Salvato un gattino rimasto incastrato sotto il vano motore di un’auto… - MarcoRomildo : RT @vvfveneto: #7settembre #Tarzo(TV), micetto rimane incastrato sotto il vano motore di un’auto in località #Corbanese. #Vigilidelfuoco r… -