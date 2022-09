Galà Cinema Fiction – Italian Identity a Napoli e Castello di Castellammare di Stabia dal 13 al 24 settembre 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) Galà Cinema Fiction – Italian Identity Napoli e Castello di Castellammare di Stabia 13 – 24 settembre 2022 – 14a edizione Apertura il 13 settembre con Napoli Eden di Bruno Colella docu film sull’artista Annalaura di Luggo. Tra gli eventi, la proiezione del film Black Parthenope, la masterclass della sceneggiatrice Ippolita Di Majo, ma anche il seminario Dalla pagina al grande schermo. Il 19 settembre la proiezione in anteprima del documentario Sophia!, diretto da Marco Spagnoli e prodotto da LaPresse e RAI Documentari. Serata di premiazione il 24 settembre al Castello Medievale di Castellammare di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 settembre 2022)didi13 – 24– 14a edizione Apertura il 13conEden di Bruno Colella docu film sull’artista Annalaura di Luggo. Tra gli eventi, la proiezione del film Black Parthenope, la masterclass della sceneggiatrice Ippolita Di Majo, ma anche il seminario Dalla pagina al grande schermo. Il 19la proiezione in anteprima del documentario Sophia!, diretto da Marco Spagnoli e prodotto da LaPresse e RAI Documentari. Serata di premiazione il 24alMedievale didi ...

