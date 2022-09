Francesco Totti tutta la verità su Noemi Bocchi: “Lei mi ha salvato, Ilary mi ha tradito e lasciato solo per anni” (Di domenica 11 settembre 2022) “Non sono stato io a tradire per primo” è questo il punto centrale dell’intervista esclusiva che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della sera. Intervista a cura di Aldo Cazzullo in cui l’ex capitano della Roma, rompe per la prima e ultima il silenzio. Spiega che ha deciso di parlare e che poi non lo farà più, qualunque sarà la replica dell’altra persona. A Ilary Blasi lancia diverse accuse, parla di una moglie che non c’è stata per anni per lui, di un matrimonio che non funzionava da tempo, del tentativo di ricucire tutto. Certo, le colpe vanno divise al 50% ma lui, di essere accusato e di passare da traditore non ci sta. Per questo mette i puntini sulle i e spiega passo passo tutto. Dalla crisi che è iniziata realmente nel 2016 al momento più drammatico, la morte di suo padre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) “Non sono stato io a tradire per primo” è questo il punto centrale dell’intervista esclusiva cheha rial Corriere della sera. Intervista a cura di Aldo Cazzullo in cui l’ex capitano della Roma, rompe per la prima e ultima il silenzio. Spiega che ha deciso di parlare e che poi non lo farà più, qualunque sarà la replica dell’altra persona. ABlasi lancia diverse accuse, parla di una moglie che non c’è stata perper lui, di un matrimonio che non funzionava da tempo, del tentativo di ricucire tutto. Certo, le colpe vanno divise al 50% ma lui, di essere accusato e di passare dare non ci sta. Per questo mette i puntini sulle i e spiega passo passo tutto. Dalla crisi che è iniziata realmente nel 2016 al momento più drammatico, la morte di suo padre ...

