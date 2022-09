Francesco Totti shock: “Ilary ha svuotato la cassaforte, mi ha rubato tutto” (Di domenica 11 settembre 2022) Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Totti non parla solo dei presunti tradimenti di Ilary Blasi, ma anche di soldi e soprattutto di Rolex. Orologi da migliaia di euro che la conduttrice avrebbe rubato. “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole” ha detto l’ex capitano della Roma. “Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto” ha proseguito. Per poi spiegare ironizzando quale è stata la sua reazione: “E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso”. Ilary infatti, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 settembre 2022) Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera,non parla solo dei presunti tradimenti diBlasi, ma anche di soldi e sopratdi Rolex. Orologi da migliaia di euro che la conduttrice avrebbe. “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole” ha detto l’ex capitano della Roma. “Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto” ha proseguito. Per poi spiegare ironizzando quale è stata la sua reazione: “E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso”.infatti, ...

