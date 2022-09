Francesco Totti rivela chi è Alessia, la donna legata a Ilary Blasi (Di domenica 11 settembre 2022) Chi è Alessia? Le parole di Francesco Totti In queste ore Francesco Totti ha rivelato la sua verità per quanto riguarda il rapporto con l’ex moglie e Noemi. Prima di tutto ha accusato Ilary Blasi di averlo tradito a sua volta: Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 settembre 2022) Chi è? Le parole diIn queste orehato la sua verità per quanto riguarda il rapporto con l’ex moglie e Noemi. Prima di tutto ha accusatodi averlo tradito a sua volta: Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a L'articolo proviene da Novella 2000.

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - civico_x : RT @janavel7: Guerra in Ucraina? Crisi del gas? Elezioni i politiche? Ma chissenefrega! Il Corriere della Sera apre con l'intervista esclus… - SimoneBellocch1 : RT @leomorabito: Ho appena incrociato Francesco #Totti con una borsetta da donna e mi ha chiesto l'ora. -