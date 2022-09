Francesco Totti, Ilary Blasi replica all’intervista (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. Ilary Blasi replica così, a stretto giro, all’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della sera in cui l’ex capitano della Roma rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi. “Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti”, ha sottolineato la conduttrice a ‘Repubblica’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”.così, a stretto giro,rilasciata daal Corriere della sera in cui l’ex capitano della Roma rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi. “Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti”, ha sottolineato la conduttrice a ‘Repubblica’. L'articolo proviene da Italia Sera.

