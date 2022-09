Francesco Totti | Fabrizio Corona | Lui e Ilary Blasi si tradiscono da anni | l' ho sempre detto

(Di domenica 11 settembre 2022) Dopo le dichiarazioni di, arrivano quelle diche puntualizza: "Quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l'un l'altro".

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - infoitcultura : La verità di Francesco Totti, dai tradimenti di Ilary ai Rolex spariti - infoitcultura : Francesco Totti, D'Agostino: 'Ha avuto coraggio a dire a tutti che è un cornuto' -

Tra le migliaia di tweet a commento di un'intervista esclusiva al Corriere della Sera in cui l'ex calciatoresi è confidato sulla fine del suo matrimonio con la conduttrice e showgirl Ilary Blasi, a cui era legato da più di 20 anni, spicca quello di Mario Adinolfi, leader del Popolo della ...Anche quando ha parlato di calcio nell' intervista al Corriere della Sera ,ha citato la moglie Ilary Blasi . Lo ha fatto parlando del 26 giugno 2006, quindi del gol contro l'Australia ai Mondiali: " C'era pure Ilary. Io segnai e inquadrarono lei, in ...Gossip TV Alfonso Signorini commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia delle separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha creato un mare di polemiche… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...