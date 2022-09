Francesco Totti, Corona: “Si tradiscono da anni, l’ho sempre detto” (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è “una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. l’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”. A dire la sua all’Adnkronos è Fabrizio Corona. Era stato proprio lui, l’ex fotografo dei vip, a lanciare lo scoop di un presunto tradimento del Capitano della Roma con la showgirl Flavia Vento un mese prima di sposarsi. Tredici anni più tardi Ilary lo aveva messo all’angolo al Gf vip, dove lui era andato ospite per la ex fidanzata concorrente del reality. E oggi che Totti e Ilary hanno chiuso il loro matrimonio per tradimenti “reciproci”, secondo quanto dichiarato dal Pupone in una ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Quella trae Ilary Blasi è “una farsa cui èstata data troppa importanza.che sida, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”. A dire la sua all’Adnkronos è Fabrizio. Era stato proprio lui, l’ex fotografo dei vip, a lanciare lo scoop di un presunto tradimento del Capitano della Roma con la showgirl Flavia Vento un mese prima di sposarsi. Tredicipiù tardi Ilary lo aveva messo all’angolo al Gf vip, dove lui era andato ospite per la ex fidanzata concorrente del reality. E oggi chee Ilary hanno chiuso il loro matrimonio per tradimenti “reciproci”, secondo quanto dichiarato dal Pupone in una ...

RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - LadyNews_ : Francesco #Totti su #IlaryBlasi: 'Non ho tradito io per primo, #NoemiBocchi mi ha salvato dalla #depressione' - AngelaAngelmi : RT @janavel7: Guerra in Ucraina? Crisi del gas? Elezioni i politiche? Ma chissenefrega! Il Corriere della Sera apre con l'intervista esclus… -