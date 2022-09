Francesco Totti confessa | “Non ho tradito io per primo Ho trovato i messaggi di Ilary…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 11 settembre 2022) “Non hoio per!“. A dirlo è, dopo gli infiniti rumor che continuano a rincorrersi in merito alla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Ma per la prima volta è stato proprio il calciatore a raccontare tutta la sua verità in una recentissima intervista rilasciata al Corriere della Sera. Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse così. Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta. Tra le sciocchezze lette in giro, una in particolare secondo ...