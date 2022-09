Francesco Totti ammette: “Sto con Noemi Bocchi, è l’opposto di Ilary Blasi” (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti fra le pagine del Corriere, dopo aver svelato che sarebbe stata Ilary Blasi a tradire per prima, ha confermato la sua storia con Noemi Bocchi. “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso nel 2021, durante la conduzione de L’Isola dei Famosi che ha visto Awed trionfare, ndr. Mia moglie, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”. E ancora: “Noemi non era allo stadio con me. si riferisce alle famose foto scattate allo stadio a dicembre 2021, ndr Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la ... Leggi su biccy (Di domenica 11 settembre 2022)fra le pagine del Corriere, dopo aver svelato che sarebbe stataa tradire per prima, ha confermato la sua storia con. “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso nel 2021, durante la conduzione de L’Isola dei Famosi che ha visto Awed trionfare, ndr. Mia moglie, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”. E ancora: “non era allo stadio con me. si riferisce alle famose foto scattate allo stadio a dicembre 2021, ndr Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la ...

