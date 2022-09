Francesco Totti accusa Ilary Blasi di avergli rubato degli orologi (Di domenica 11 settembre 2022) Le accuse di Francesco Totti In queste ore Francesco Totti è stato un fiume in piena. L’ex calciatore infatti ha rilasciato una lunghissima intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha svelato la sua verità. Totti ha infatti raccontato non solo i dettagli sulla crisi con Ilary Blasi (accusandola di aver tradito per L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 11 settembre 2022) Le accuse diIn queste oreè stato un fiume in piena. L’ex calciatore infatti ha rilasciato una lunghissima intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha svelato la sua verità.ha infatti raccontato non solo i dettagli sulla crisi conndola di aver tradito per L'articolo proviene da Novella 2000.

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - RoyNemer : Gabriel Batistuta and Francesco Totti in a charity game. ???????? - FCrete : RT @Una_Gioia_Mai: Caro Francesco Totti, stai facendo la figura del caciottaro. Tu racconti le storie, le tue storie, per avere ragione. L'… - SitoGiuseppe : RT @Corriere: Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary, è stato u… -