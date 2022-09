Francesco in Kazakhistan per la pace nel mondo. Da martedì l'incontro con i leader religiosi

E oggiha indicato un obiettivo ben definito : "Continuiamo a pregare per il popolo ucraino, perché il Signore gli doni conforto e speranza. In questi giorni il Cardinale Krajewski, ...ci invita a riflettere sulle nostre relazioni: 'Io prego per chi non crede, per chi è ... il Pontefice ha ricordato il viaggio di tre giorni in, 'dove prenderò parte al Congresso ...All’Angelus il papa ricorda suora uccisa in Mozambico e gli studenti che domani iniziano anno scolastico. Agli scienziati chiesto impegno per la pace. La pace anzitutto, priorità di Francesco per il m ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...