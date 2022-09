Francesca Barra, chi è l’ex marito Marcello Molfino: “Hanno osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre” (Di domenica 11 settembre 2022) Francesca Barra è una giornalista e scrittrice italiana, nota anche come opinionista in tv. Nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino. Dal matrimonio sono nati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Successivamente, dal 2017, Francesca Barra si è legata all’attore Claudio Santamaria. Il 21 luglio 2018, dopo il primo matrimonio segreto a Las Vegas, la coppia è convolata a nozze a Policoro, paese di nascita della donna. Francesca Barra, chi è l’ex marito Marcello Molfino Nel maggio 2019, su Instagram, Francesca ha raccontato di aver perso il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022)è una giornalista e scrittrice italiana, nota anche come opinionista in tv. Nata a Policoro il 14 settembre 1978, del segno della Bilancia, per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata dal 2005 al 2016 con. Dal matrimonio sono nati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Successivamente, dal 2017,si è legata all’attore Claudio Santamaria. Il 21 luglio 2018, dopo il primo matrimonio segreto a Las Vegas, la coppia è convolata a nozze a Policoro, paese di nascita della donna., chi èNel maggio 2019, su Instagram,ha raccontato di aver perso il ...

