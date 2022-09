Fiorentina, Pradé: «Siamo avvelenati, vogliamo spiegazioni» (Di domenica 11 settembre 2022) Le parole del DS della Fiorentina, Pradè, dopo la sconfitta contro il Bologna: «Siamo incazzati, vogliamo spiegazioni dagli arbitri» Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato al termine della partita contro il Bologna ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. «Sono uno che parla pochissimo e, quando mi si vede, è perché devo dire delle cose. Siamo avvelenati, anzi: Siamo incazzati. Metti che la squadra ha perso umiltà e non è brillante, metti che oggi abbiamo commesso degli errori, ma perdere per una situazione del genere non va bene. Il tocco di Kasius su Dodò è netto. Hanno fatto tre minuti di Var per il fuorigioco di Arnautovic? Non va bene, è allucinante. Chiediamo delle spiegazioni sempre in maniera molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Le parole del DS della, Pradè, dopo la sconfitta contro il Bologna: «incazzati,dagli arbitri» Il ds dellaDaniele Pradè ha parlato al termine della partita contro il Bologna ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. «Sono uno che parla pochissimo e, quando mi si vede, è perché devo dire delle cose., anzi:incazzati. Metti che la squadra ha perso umiltà e non è brillante, metti che oggi abbiamo commesso degli errori, ma perdere per una situazione del genere non va bene. Il tocco di Kasius su Dodò è netto. Hanno fatto tre minuti di Var per il fuorigioco di Arnautovic? Non va bene, è allucinante. Chiediamo dellesempre in maniera molto ...

