Fiorentina, Pradè: “Siamo avvelenati, fallo lampante. Così non si può” (Di domenica 11 settembre 2022) Daniele Pradè, Ds della Fiorentina, si è sfogato ai microfoni di Danz, dopo la sconfitta contro il Bologna e il possibile fallo non fischiato su Martinez Quarta. “Siamo avvelenati e molto seccati. Sul regolamento non ci abbiamo capito niente, è allucinante vedere una situazione del genere. La squadra non è stata brillante, ma Così non ci sta bene: chiediamo spiegazioni. Le società stanno cercando di aiutare gli arbitri ma Così non ci si riesce, non trovo una spiegazione per cui non abbia fischiato il fallo di Kasius, era talmente evidente e lampante”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Daniele, Ds della, si è sfogato ai microfoni di Danz, dopo la sconfitta contro il Bologna e il possibilenon fischiato su Martinez Quarta. “e molto seccati. Sul regolamento non ci abbiamo capito niente, è allucinante vedere una situazione del genere. La squadra non è stata brillante, manon ci sta bene: chiediamo spiegazioni. Le società stanno cercando di aiutare gli arbitri manon ci si riesce, non trovo una spiegazione per cui non abbia fischiato ildi Kasius, era talmente evidente e”. SportFace.

