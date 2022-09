Fiorentina, Italiano post Bologna: 'Perdere così è da matti. Dodo? Infortunio serio' (Di domenica 11 settembre 2022) FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato il ko del Dall'Ara contro il Bologna (2 - 1) a Dazn. Ecco le sue parole nel dettaglio: "Non si può sempre essere arrembanti. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) FIRENZE - Il tecnico dellaVincenzoha commentato il ko del Dall'Ara contro il(2 - 1) a Dazn. Ecco le sue parole nel dettaglio: "Non si può sempre essere arrembanti. Il ...

gippu1 : Tiri in porta della #Juventus di Allegri in cinque partite contro la #Fiorentina di Italiano: andata 2021-22: 1 an… - MassimCervelli : #Fiorentina in difficoltà, ma oggi siamo stati derubati! Questo non nasconde i problemi di gioco: manovra lentissim… - CalcioNews24 : #Italiano ha parlato dopo #BolognaFiorentina ??? - Luca_Cilli : Vincenzo #Italiano si è assunto le responsabilità di una sconfitta che deve far riflettere. Cattiveria agonistica e… - infoitinterno : Italiano dopo Bologna-Fiorentina: “Io responsabile della sconfitta” -