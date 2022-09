Fiorentina, Italiano: «Non pensavo l’avremmo persa. Il non vincere preoccupa» (Di domenica 11 settembre 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna: le sue dichiarazioni Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo Bologna-Fiorentina. LE PAROLE – «Non si può sempre essere arrembanti, nella ripresa non pensavo di poterla perdere, ma abbiamo sbagliato sui due gol del Bologna. Dispiace e non voglio commentare gli episodi dubbi, altrimenti dovremmo parlare anche degli altri. Non è stata una partita brillante e, se vai in vantaggio, non si può perdere. La responsabilità è nostra, ma soprattutto mia sui due gol. Penso solo alla mia squadra: perdere così è da matti, non si può parlare di altro. Perdiamo immeritatamente ma perdiamo, mi preoccupa il fatto che non vinciamo le partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Vincenzo, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna: le sue dichiarazioni Vincenzoha parlato a Dazn dopo Bologna-. LE PAROLE – «Non si può sempre essere arrembanti, nella ripresa nondi poterla perdere, ma abbiamo sbagliato sui due gol del Bologna. Dispiace e non voglio commentare gli episodi dubbi, altrimenti dovremmo parlare anche degli altri. Non è stata una partita brillante e, se vai in vantaggio, non si può perdere. La responsabilità è nostra, ma soprattutto mia sui due gol. Penso solo alla mia squadra: perdere così è da matti, non si può parlare di altro. Perdiamo immeritatamente ma perdiamo, miil fatto che non vinciamo le partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

