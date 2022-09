Festa del Fatto, Gratteri: “Riforme Cartabia regolamento di conti con la magistratura. Lotta alla mafia? La politica non ne parla più” (Di domenica 11 settembre 2022) “Quando io arresto delle persone, posso dire solo che ho arrestato alcuni presunti innocenti: lo Stato, dunque, non può spiegare all’opinione pubblica cosa è successo sul territorio, perché alcune persone sono state arrestate. L’indagato, invece, può fare una conferenza stampa e dire quello che vuole”. Parola di Nicola Gratteri, che così ha spiegato gli effetti della legge sulla presunzione d’innocenza varata dal governo di Mario Draghi e dalla guardasigilli Marta Cartabia. Una norma che in pratica è un bavaglio per i pm. “Questa legge è passata col silenzio assenso dei giornali”, ha detto il procuratore capo di Catanzaro, ospite della Festa del Fatto Quotidiano alla Casa del Jazz di Roma. A moderare il dibattito intitolato “A che punto è la giustizia” i giornalisti Valeria Pacelli e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) “Quando io arresto delle persone, posso dire solo che ho arrestato alcuni presunti innocenti: lo Stato, dunque, non può spiegare all’opinione pubblica cosa è successo sul territorio, perché alcune persone sono state arrestate. L’indagato, invece, può fare una conferenza stampa e dire quello che vuole”. Parola di Nicola, che così ha spiegato gli effetti della legge sulla presunzione d’innocenza varata dal governo di Mario Draghi e dguardasigilli Marta. Una norma che in pratica è un bavaglio per i pm. “Questa legge è passata col silenzio assenso dei giornali”, ha detto il procuratore capo di Catanzaro, ospite delladelQuotidianoCasa del Jazz di Roma. A moderare il dibattito intitolato “A che punto è la giustizia” i giornalisti Valeria Pacelli e ...

