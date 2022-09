Festa del Fatto, Conte: “Il Pd ha fatto errori politici, pensa di avere il monopolio del progressismo. Meloni? Di Fdi temo l’incapacità di governare la complessità” (Di domenica 11 settembre 2022) Il Pd? “pensa di avere il monopolio del progressismo ma ha fatto enormi errori politici: progressista è chi il progressista fa”. Giorgia Meloni presidente del consiglio? “Non ne faccio una questione di neofascismo, io di questa destra temo l’inadeguatezza delle risposte, l’incapacità di governare la complessità”. I rapporti con gli alleati atlantici e la guerra? “Questa furia bellicista non sta funzionando quindi adesso Londra e Washington dovrebbero ascoltarci perché siamo alleati di pari dignità”. Parola di Giuseppe Conte, il leader del M5s che è intervenuto alla Festa de il fatto Quotidiano a Roma. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Il Pd? “diildelma haenormi: progressista è chi il progressista fa”. Giorgiapresidente del consiglio? “Non ne faccio una questione di neofascismo, io di questa destral’inadeguatezza delle risposte,dila”. I rapporti con gli alleati atlantici e la guerra? “Questa furia bellicista non sta funzionando quindi adesso Londra e Washington dovrebbero ascoltarci perché siamo alleati di pari dignità”. Parola di Giuseppe, il leader del M5s che è intervenuto allade ilQuotidiano a Roma. ...

