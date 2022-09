Ferrovie sud est: nuovo orario per treni e pullman In coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico (Di domenica 11 settembre 2022) Al via, con la riapertura delle scuole, il nuovo orario di Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato, con 230 corse treno e 1500 corse bus al giorno. Tra le principali novità del cambio orario di FSE, l’introduzione del cadenzamento sulla linea Lecce – Gallipoli con i treni in partenza da Gallipoli al minuto 7 e da Lecce al minuto 0. Intensificate le corse nelle fasce pendolari con treni in connessione a Zollino per Gagliano. Potenziati anche i collegamenti tra Otranto, Maglie e Lecce. Gli orari dei bus sono stati pianificati seguendo le indicazioni degli istituti scolastici che quest’anno incrementeranno l’adozione della ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 settembre 2022) Al via, con la riaperturae scuole, ildidel Sud Est – Gruppoo Stato, con 230 corse treno e 1500 corse bus al giorno. Tra le principali novità del cambiodi FSE, l’introduzione del cadenzamento sulla linea Lecce – Gallipoli con iin partenza da Gallipoli al minuto 7 e da Lecce al minuto 0. Intensificate le corse nelle fasce pendolari conin connessione a Zollino per Gagliano. Potenziati anche i collegamenti tra Otranto, Maglie e Lecce. Gli orari dei bus sono stati pianificati seguendo le indicazioni degli istituti scolastici che quest’incrementerl’adozionea ...

