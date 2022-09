Fefè De Giorgi, chi è il ct che dopo 24 anni ha riportato l’Italvolley in finale mondiale: stile e segreti del filo conduttore dei successi azzurri (Di domenica 11 settembre 2022) “Sono sempre stato convinto del fatto che avrebbero potuto fare cose importanti, ma naturalmente se avessi detto che avremmo vinto l’Europeo e saremmo arrivati in finale al mondiale sarei passato per colui che voleva fare il fenomeno”. Un po’ fenomeno lo è, ha sempre giocato con la “generazione di fenomeni”, ma tiene i piedi per terra Ferdinando De Giorgi, 61 anni, allenatore della Nazionale di pallavolo maschile che affronta la Polonia nella finale dei Mondiali a Katowice. Finali mondiali che Fefé De Giorgi ha già affrontato da giocatore per tre volte, vincendole sempre: quella del 1990 al Maracanazinho di Rio de Janeiro e quella del 1994 ad Atene, sotto la guida di Julio Velasco, e quella del 1998 a Osaka, sotto la guida di Bebeto de Freitas, contro la Jugoslavia di Nikola Grbic, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) “Sono sempre stato convinto del fatto che avrebbero potuto fare cose importanti, ma naturalmente se avessi detto che avremmo vinto l’Europeo e saremmo arrivati inalsarei passato per colui che voleva fare il fenomeno”. Un po’ fenomeno lo è, ha sempre giocato con la “generazione di fenomeni”, ma tiene i piedi per terra Ferdinando De, 61, allenatore della Nazionale di pallavolo maschile che affronta la Polonia nelladei Mondiali a Katowice. Finali mondiali che Fefé Deha già affrontato da giocatore per tre volte, vincendole sempre: quella del 1990 al Maracanazinho di Rio de Janeiro e quella del 1994 ad Atene, sotto la guida di Julio Velasco, e quella del 1998 a Osaka, sotto la guida di Bebeto de Freitas, contro la Jugoslavia di Nikola Grbic, ...

LiaCapizzi : È successo davvero! L'Italia è in FINALE al Mondiale ?? L'ultima finale ???? risale al 1998. 24 anni fa molti azzurr… - gippu1 : A 24 anni da Tokyo, a 28 anni da Atene, a 32 anni da Rio de Janeiro, l'Italia torna in finale Mondiale di pallavolo… - LiaCapizzi : Che IMPRESA Applauditeli tutti-tutti. Da Giannelli a Romanò, Anzani, Galassi... Ciao-ciao alla corazzata Francia.… - carlochiatti88 : RT @fattoquotidiano: Fefè De Giorgi, chi è il ct che dopo 24 anni ha riportato l’Italvolley in finale mondiale: stile e segreti del filo co… - fattoquotidiano : Fefè De Giorgi, chi è il ct che dopo 24 anni ha riportato l’Italvolley in finale mondiale: stile e segreti del filo… -

Dove vedere in tv Italia Polonia di pallavolo, finale dei Mondiali 2022 Ferdinando "Fefè" De Giorgi affronterà i padroni di casa a Katowice: sarà una bolgia di 12mila spettatori. Match da seguire alle 21 su Raiuno e su Sky Sport Uno ; in diretta streaming su Rai Play, ... Mondiali di volley, l'Italia batte la Slovenia e torna in finale dopo 24 anni: dove vedere la sfida alla Polonia per l'oro Ventiquattro anni di attesa e un filo conduttore, Fefè De Giorgi . Allora, era il 1998 , in campo a Tokyo; oggi allenatore capace in un anno di rivoluzionare l' Italvolley riportandola in cima all'Europa e tra le due migliori del pianeta. La ... Ferdinando "" Deaffronterà i padroni di casa a Katowice: sarà una bolgia di 12mila spettatori. Match da seguire alle 21 su Raiuno e su Sky Sport Uno ; in diretta streaming su Rai Play, ...Ventiquattro anni di attesa e un filo conduttore,De. Allora, era il 1998 , in campo a Tokyo; oggi allenatore capace in un anno di rivoluzionare l' Italvolley riportandola in cima all'Europa e tra le due migliori del pianeta. La ...