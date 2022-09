FANTACALCIO – Atalanta-Cremonese | gol di Demiral o Toloi? La decisione della Lega

(Di domenica 11 settembre 2022) L’passa in vantaggio. Nel match contro la, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i padroni di casa sbloccano il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione ben battuto da Koopmeiners e deviato da. Il colpo di testa dell’ex difensoreJuventus finisce in rete, ma nella traiettoria è arrivata anche la deviazione di schiena di. Per gli amici del, di chi è il gol? Al momento laha assegnato la rete a, ma in caso dovesse cambiare idea vi terremo aggiornati. SportFace.

sportface2016 : FANTACALCIO - #AtalantaCremonese: gol di #Demiral o #Toloi? La decisione della Lega #SerieA - FDR_Provvisorio : @Fantacalcio @Merihdemiral @Atalanta_BC È DI TOLOI PORCODDIO - VinGal82 : @Fantacalcio @Merihdemiral @Atalanta_BC Ma se l'ultimo tocco è di Toloi della stessa squadra perché date il goal a Demiral? - PeppeSimonett : @Fantacalcio @Merihdemiral @Atalanta_BC L’ultimo tocco è di Toloi. Il goal a chi viene assegnato? - CGiovyx : @Atalanta_BC @Plus500 Ma perché dovete fare di tutto per farmi perdere il fantacalcio? Era da una cazzo di settiman… -

Prima di Atalanta-Cremonese, al Gewiss Stadium di Bergamo, un messaggio dall'altoparlante e un video sullo schermo sopra la Curva Sud hanno ricordato Emiliano Mondonico e Federico Pisani. Mondonico e' ...