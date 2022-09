F1 | Toto Wolff difende l’operato della FIA | “Hanno seguito le regole alla lettera | contrariamente ad Abu Dhabi…”

(Di domenica 11 settembre 2022) Quando si parla di gestione di Safety Car,ha sempre una carica in più dal punto di vista dialettico. Il Team PrincipalMercedes ha parlatogestioneDirezione Gara a Monza, sede del 16° round del Mondiale 2022 di F1, che ha visto il successo dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) davanti al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e al britannico George Russell (Mercedes). Una gara terminata dietro la SC vista l’impossibilità nella ripresastessa, dopo il ritiro dell’australiano Daniel Ricciardo (McLaren). Sui tempi e l’adozione del regolamento ci sono state versioni diverse e, probabilmente memore anche di quanto accaduto ad Abu Dhabi l’anno passato, ha difesoFIA. “La Federazione ...

Agenzia_Ansa : F1 | Sergio Mattarella è stato accolto nel paddok dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani. Il capo dello St… - OA_Sport : #F1 Wolff fuori dal coro: il Team Principal della Mercedes d'accordo in 'Toto' su quanto stabilito dalla Direzione… - cataldi_marco : @smxworld Toto Wolff giustifica la Fia Poiché questa ha rispettato tutte le regole Ossia le monoposto nn potevano s… - dttimetraveler : RT @c_valentina79: Toto Wolff da svenimento con Mara Sangiorgio. @LelaDipi - andserret : Toto Wolff saccente, presuntuoso e immensamente scortese con la giornalista di #SkyMotori Toto te lo spiego chiaram… -

... Sergio Mattarella, che prima della gara ha visitato il paddock dove ha incontrato i team principal di Red Bull , Mercedes e Ferrari, Christian Horner,e Mattia Binotto. Il Capo dello ...Il presidente Mattarella ha salutato i team manager di Red Bull, Mercedes e Ferrari, Christian Horner,e Mattia Binotto, per poi recarsi al motorhome Ferrari. A cantare l inno d Italia, ...All’autodromo anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni che «si sono salutati affettuosamente, augurandosi buon lavoro», ma Salvini dopo ha avuto un incontro con Berlusconi ad Arcore da solo ...MONZA - Verstappen vince a Monza, Leclerc è secondo. Gara finisce in regime di safety car, quarto Sainz . Pubblico delle grandi occasioni per il centenario. C'è anche il presidente Mattarella. Tanti i ...