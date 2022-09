F1, pagelle GP Italia 2022: Verstappen inattaccabile, Sainz dà spettacolo, Leclerc impotente (Di domenica 11 settembre 2022) Max Verstappen sa solo vincere. Il campione del mondo in carica, infatti, fa suo anche il Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 e vola verso il suo secondo titolo consecutivo. Ora sono 116 i punti di margine su Charles Leclerc in classifica generale, il margine record a questo punto del campionato. Alle sue spalle Charles Leclerc fa tutto quello che può, George Russell salva il podio. Andiamo, quindi, a consegnare la pagelle della gara di Monza, con un voto negativo su tutti… LE pagelle DEL GP D’Italia 2022 – F1 MAX Verstappen (Red Bull) 10: dominatore. Senza mezzi termini. Scatta dalla 7a posizione e, come accaduto a Spa, dopo pochi chilometri è già a ridosso del primo. Procede ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Maxsa solo vincere. Il campione del mondo in carica, infatti, fa suo anche il Gran Premio d’, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Unoe vola verso il suo secondo titolo consecutivo. Ora sono 116 i punti di margine su Charlesin classifica generale, il margine record a questo punto del campionato. Alle sue spalle Charlesfa tutto quello che può, George Russell salva il podio. Andiamo, quindi, a consegnare ladella gara di Monza, con un voto negativo su tutti… LEDEL GP D’– F1 MAX(Red Bull) 10: dominatore. Senza mezzi termini. Scatta dalla 7a posizione e, come accaduto a Spa, dopo pochi chilometri è già a ridosso del primo. Procede ...

