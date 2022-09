F1, Nick De Vries: “Questo giorno è stato speciale. Ero molto nervoso prima della partenza” (Di domenica 11 settembre 2022) Nick De Vries ha concluso al nono posto il Gran Premio d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. L’olandese ha debuttato al meglio nella massima formula a bordo di una delle Williams, chiamato all’ultimo per rimpiazzare il thailandese Alexander Albon. L’ex campione della FIA F2 ha commentato ai microfoni del ‘Circus’: “Quando la Safety Car è uscita mi sono rilassato, ma pensavo che la gara sarebbe ripartita. Questo giorno è stato speciale, mi sono divertito anche se ero molto nervoso prima della partenza. Sono stato orgoglioso di questa opportunità che mi è stata concessa”. Il vincitore del Mondiale di Formula E 2020/2021 non ha deluso le attese, decisamente ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)Deha concluso al nono posto il Gran Premio d’Italia, 16mo appuntamento del Mondiale F1 2022. L’olandese ha debuttato al meglio nella massima formula a bordo di una delle Williams, chiamato all’ultimo per rimpiazzare il thailandese Alexander Albon. L’ex campioneFIA F2 ha commentato ai microfoni del ‘Circus’: “Quando la Safety Car è uscita mi sono rilassato, ma pensavo che la gara sarebbe ripartita., mi sono divertito anche se ero. Sonoorgoglioso di questa opportunità che mi è stata concessa”. Il vincitore del Mondiale di Formula E 2020/2021 non ha deluso le attese, decisamente ...

finallybarbos : Sapete chi ha gasato oggi? Nick De Vries - Nick_cannonier : @RikiClob @maliduck Era periodo safety. Aspe ti prendo il frame di De Vries - vincebuonpane : RT @LiveGPit: #F1 Nick De Vries convocato dai commissari per guida irregolare #ItalianGP #MonzaGP - LiveGPit : #F1 Nick De Vries convocato dai commissari per guida irregolare #ItalianGP #MonzaGP - n4mjoonx : RT @who_isGiulia: ci tenevo a dire che Nick de vries prima volta che guida una monoposto di formula uno, per giunta una williams, ha dato i… -