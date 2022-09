F1: Italia; Verstappen allunga nel mondiale, +116 su Leclerc (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria a Monza lancia Max Verstappen verso la conferma del come campione del mondo. Dopo 16 gare, l'olandese della Red Bull ha 335 punti nella classifica piloti, contro i 219 di Charles Leclerc, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria a Monza lancia Maxverso la conferma del come campione del mondo. Dopo 16 gare, l'olandese della Red Bull ha 335 punti nella classifica piloti, contro i 219 di Charles, ...

SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - SkySportF1 : ?? Leclerc entra prestissimo ai box ???? Verstappen leader della gara (?? 23/53) LIVE ? - SkySportF1 : ???? Verstappen scatenato in rimonta ???? Leclerc tenta la fuga (?? 5/53) LIVE ? - Newsinunclick : A Monza quinto trionfo di fila per la Red Bull di Max Verstappen che nel Gp d'Italia precede Leclerc (Ferrari) e Ru… - corona_tweet : RT @pleccese: F1 Gp Italia, vince Verstappen davanti a Leclerc ??Leggi di più su -