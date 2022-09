F1, GP Monza: Verstappen vince in safety-car davanti a Leclerc e Russell (Di domenica 11 settembre 2022) vince in safety-car Verstappen davanti a Leclerc Russell Sainz Hamilton Perez Norris Gasly DeVries (nono al debutto), Zhou Ocon Schumacher Bottas Tsunoda Latifi MagnussenUltimo giro in... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 settembre 2022)in-carSainz Hamilton Perez Norris Gasly DeVries (nono al debutto), Zhou Ocon Schumacher Bottas Tsunoda Latifi MagnussenUltimo giro in...

SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - VikyBorgomeo : #ItalianGP #f1 #GPMonza finisce così il Gp di Monza. in regime di Safety Car Che schifo Verstappen primo, secondo L… - fanpage : Finisce tra i fischi l'#ItalianGP - OreTom_ : RT @marblackbluety: Sainz meritava il podio, Leclerc meritava di lottare per il primo posto almeno un giro post safety car nonostante Verst… - vrncf : Delusa quanto i tifosi a Monza, ma non fate BOOOH a Verstappen che non c'entra niente, fischiate piuttosto l'organi… -