F1 Gp Italia, vince Verstappen davanti a Leclerc (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Finale amaro per la Ferrari nel Gp d’Italia a Monza. Negli ultimi giri si ferma in posizione complicata la McLaren di Ricciardo ed entra la safety car in leggero ritardo rispetto al previsto e poi non si riesce a chiudere neanche un giro e il Gp termina con la safety car che scorta alla vittoria la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Charles Leclerc tra i fischi del pubblico. Terzo posto per la Mercedes di George Russell e quarto per la rossa di Carlos Sainz che recupera dalla 18esima posizione di partenza e che avrebbe potuto puntare al podio senza gli errori commessi dalla Fia nel finale di gara con la safety car. In quinta posizione chiude l’altra Mercedes di Lewis Hamilton che precede l’altra Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris. In ottava posizione l’AlphaTauri di ... Leggi su funweek (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Finale amaro per la Ferrari nel Gp d’a Monza. Negli ultimi giri si ferma in posizione complicata la McLaren di Ricciardo ed entra la safety car in leggero ritardo rispetto al previsto e poi non si riesce a chiudere neanche un giro e il Gp termina con la safety car che scorta alla vittoria la Red Bull di Maxalla Ferrari di Charlestra i fischi del pubblico. Terzo posto per la Mercedes di George Russell e quarto per la rossa di Carlos Sainz che recupera dalla 18esima posizione di partenza e che avrebbe potuto puntare al podio senza gli errori commessi dalla Fia nel finale di gara con la safety car. In quinta posizione chiude l’altra Mercedes di Lewis Hamilton che precede l’altra Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris. In ottava posizione l’AlphaTauri di ...

