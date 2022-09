F1 GP Italia, previsioni meteo oggi gara Monza: rischio pioggia scongiurato (Di domenica 11 settembre 2022) Attesa a mille all’Autodromo Nazionale a Monza per la gara del Gran Premio d’Italia di F1: andiamo a scoprire di seguito le previsioni meteo sulla pista brianzola. Dopo i giorni soleggiati per le prove libere e per le qualifiche, anche la gara sembra poter essere disputata sotto al sole e senza rischio pioggia. Nonostante un tempo variabile, dunque, temperature miti intorno a 27 gradi, umidità al 40%, vento a 9 km/h. Per cui nessun problema per i tantissimi tifosi che riempiranno gli spalti: niente ombrello, si correrà su asciutto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Attesa a mille all’Autodromo Nazionale aper ladel Gran Premio d’di F1: andiamo a scoprire di seguito lesulla pista brianzola. Dopo i giorni soleggiati per le prove libere e per le qualifiche, anche lasembra poter essere disputata sotto al sole e senzapia. Nonostante un tempo variabile, dunque, temperature miti intorno a 27 gradi, umidità al 40%, vento a 9 km/h. Per cui nessun problema per i tantissimi tifosi che riempiranno gli spalti: niente ombrello, si correrà su asciutto. SportFace.

PolicyMaker_mag : Per #Coop salgono ancora i prezzi del #cibo (e non solo) nelle grandi catene. Fatti, numeri e previsioni - EdoardoQuaquini : RT @lucianocapone: Oggi Marco Travaglio scrive che “l’Italia è molto più nella merda della Russia”. Prima della guerra le previsioni di c… - Agricolturabio1 : RT @lucianocapone: Oggi Marco Travaglio scrive che “l’Italia è molto più nella merda della Russia”. Prima della guerra le previsioni di c… - Meteo2_it : #Meteo AM, previsioni del tempo in Italia per il giorno 11/09/2022 - ninabecks1 : RT @lucianocapone: Oggi Marco Travaglio scrive che “l’Italia è molto più nella merda della Russia”. Prima della guerra le previsioni di c… -