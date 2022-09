F1 | Gp Italia | a Monza finisce con la safety car | vince Verstappen davanti a Leclerc

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022), 11 set. (Adnkronos) - Finale amaro per la Ferrari nel Gp d'. Negli ultimi giri si ferma in posizione complicata la McLaren di Ricciardo ed entra lacar in leggero ritardo rispetto al previsto e poi non si riesce a chiudere neanche un giro e il Gp termina con lacar che scorta alla vittoria la Red Bull di Maxalla Ferrari di Charlestra i fischi del pubblico. Terzo posto per la Mercedes di George Russell e quarto per la rossa di Carlos Sainz che recupera dalla 18esima posizione di partenza e che avrebbe potuto puntare al podio senza gli errori commessi dalla Fia nel finale di gara con lacar.