F1 GP Italia 2022, risultati e ordine di arrivo: Verstappen domina anche a Monza, Leclerc e Russell completano il podio (Di domenica 11 settembre 2022) I risultati e l’ordine di arrivo del GP d’Italia 2022, sedicesimo appuntamento del mondiale F1. anche sul circuito di Monza ancora una volta a vincere è Max Verstappen, nonostante quest’oggi partisse in settima posizione. Dopo poco più di un paio di giri il campione del mondo era però già dietro a Leclerc, sorpassato poi in occasione del primo pit stop del monegasco della Ferrari. Una Red Bull straordinaria, con un ritmo impressionante tenuto per circa mezza gara su gomme soft. Brutto il finale totalmente anticlimatico, con la bandiera a scacchi sotto safety car dopo un incidente a Ricciardo a cinque giri dal termine. CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI AGGIORNATE ordine DI arrivo GP ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ie l’didel GP d’, sedicesimo appuntamento del mondiale F1.sul circuito diancora una volta a vincere è Max, nonostante quest’oggi partisse in settima posizione. Dopo poco più di un paio di giri il campione del mondo era però già dietro a, sorpassato poi in occasione del primo pit stop del monegasco della Ferrari. Una Red Bull straordinaria, con un ritmo impressionante tenuto per circa mezza gara su gomme soft. Brutto il finale totalmente anticlimatico, con la bandiera a scacchi sotto safety car dopo un incidente a Ricciardo a cinque giri dal termine. CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI AGGIORNATEDIGP ...

