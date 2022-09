F1, GP Italia 2022. Max Verstappen spietato, conquista anche Monza. Ferrari salva l’onore, 2° Leclerc, 4° Sainz (Di domenica 11 settembre 2022) Splende il Sole su Monza, ma l’aria non è particolarmente calda. L’edizione 2022 del Gran Premio d’Italia di F1 è quindi benedetta da condizioni meteo idilliache e da una moltitudine di spettatori, gran parte dei quali confluiti all’estremità meridionale della Brianza nella speranza di veder trionfare la Ferrari di Charles Leclerc, qualificatosi in pole position. La concorrenza della Red Bull di Max Verstappen, ormai Campione del Mondo in pectore, si annuncia comunque temibile, nonostante scatti dalla settima casella in seguito alla penalità per aver sostituito il motore endotermico. Al via il monegasco si difende da George Russell e mantiene il comando, mentre al termine del primo giro l’olandese è già terzo! Super Max non si risparmia e scavalca il britannico della Mercedes ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Splende il Sole su, ma l’aria non è particolarmente calda. L’edizionedel Gran Premio d’di F1 è quindi benedetta da condizioni meteo idilliache e da una moltitudine di spettatori, gran parte dei quali confluiti all’estremità meridionale della Brianza nella speranza di veder trionfare ladi Charles, qualificatosi in pole position. La concorrenza della Red Bull di Max, ormai Campione del Mondo in pectore, si annuncia comunque temibile, nonostante scatti dalla settima casella in seguito alla penalità per aver sostituito il motore endotermico. Al via il monegasco si difende da George Russell e mantiene il comando, mentre al termine del primo giro l’olandese è già terzo! Super Max non si risparmia e scavalca il britannico della Mercedes ...

