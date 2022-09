F1, GP Italia 2022. Leclerc e la Ferrari sognano il trionfo a Monza, ma Verstappen è pronto a suonare la sveglia (Di domenica 11 settembre 2022) Alle ore 15.00 odierne l’autodromo di Monza ospiterà la 73ma edizione iridata del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, unico appuntamento oltre al GP di Gran Bretagna ad aver fatto parte del calendario di ogni singola edizione del Mondiale dal 1950 a oggi. Un vero e proprio caposaldo del Circus, anche perché rappresenta l’appuntamento di casa per la Ferrari, il solo team sempre presente nella massima categoria automobilistica dalla sua nascita. La Scuderia di Maranello ha vinto per 19 volte il proprio evento casalingo e, collezionare un’ulteriore successo, consentirebbe al Cavallino Rampante di toccare la fatidica quota delle 20 affermazioni. Sarà oggi, quel giorno? I tifosi della Rossa possono lecitamente coltivare la speranza di festeggiare perché, nell’autodromo brianzolo, la F1-75 ha palesato una competitività superiore alle ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Alle ore 15.00 odierne l’autodromo diospiterà la 73ma edizione iridata del Gran Premio d’di Formula Uno, unico appuntamento oltre al GP di Gran Bretagna ad aver fatto parte del calendario di ogni singola edizione del Mondiale dal 1950 a oggi. Un vero e proprio caposaldo del Circus, anche perché rappresenta l’appuntamento di casa per la, il solo team sempre presente nella massima categoria automobilistica dalla sua nascita. La Scuderia di Maranello ha vinto per 19 volte il proprio evento casalingo e, collezionare un’ulteriore successo, consentirebbe al Cavallino Rampante di toccare la fatidica quota delle 20 affermazioni. Sarà oggi, quel giorno? I tifosi della Rossa possono lecitamente coltivare la speranza di festeggiare perché, nell’autodromo brianzolo, la F1-75 ha palesato una competitività superiore alle ...

