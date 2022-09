F1 GP Italia 2022, Horner: “A Singapore la Ferrari sarà la macchina da battere” (Di domenica 11 settembre 2022) “Un’altra gara eccezionale di Verstappen. Lasciamo questa pista con un margine davvero ampio, ma non è ancora finita e vogliamo rimanere concentrati. A Singapore la Ferrari potrebbe essere la vettura da battere, ma con questo Max può succedere di tutto”. Lo ha detto a Sky Sport UK il team principal della Red Bull, Christian Horner, parlando della gara del Gran Premio d’Italia di F1 vinta da Verstappen: “Mi piacerebbe ovviamente superare Toto Wolff e vincere per otto anni di fila, ma non è affatto facile. Sicuramente abbiamo vissuto un grande anno, ma la Ferrari è forte e la Mercedes sta tornando…”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “Un’altra gara eccezionale di Verstappen. Lasciamo questa pista con un margine davvero ampio, ma non è ancora finita e vogliamo rimanere concentrati. Alapotrebbe essere la vettura da, ma con questo Max può succedere di tutto”. Lo ha detto a Sky Sport UK il team principal della Red Bull, Christian, parlando della gara del Gran Premio d’di F1 vinta da Verstappen: “Mi piacerebbe ovviamente superare Toto Wolff e vincere per otto anni di fila, ma non è affatto facile. Sicuramente abbiamo vissuto un grande anno, ma laè forte e la Mercedes sta tornando…”. SportFace.

