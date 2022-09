F1, GP Italia 2022: fischi per Verstappen durante la premiazione (Di domenica 11 settembre 2022) Un pubblico piuttosto inferocito e oggettivamente deluso per aver assistito ad un pessimo spettacolo negli ultimi giri ha accolto Max Verstappen tra i fischi nel momento in cui l’olandese è salito sul podio per i festeggiamenti del GP d’Italia 2022. Il campione iridato di certo incolpevole, dopo aver corso un’altra gara straordinaria sotto tutti i punti di vista. Ma è comprensibile la delusione da parte di un pubblico che avrebbe voluto godersi un altro finale di gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Un pubblico piuttosto inferocito e oggettivamente deluso per aver assistito ad un pessimo spettacolo negli ultimi giri ha accolto Maxtra inel momento in cui l’olandese è salito sul podio per i festeggiamenti del GP d’. Il campione iridato di certo incolpevole, dopo aver corso un’altra gara straordinaria sotto tutti i punti di vista. Ma è comprensibile la delusione da parte di un pubblico che avrebbe voluto godersi un altro finale di gara. SportFace.

