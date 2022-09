F1, cosa è successo a Monza e perché la gara è finita dietro la Safety Car: caterve di fischi del pubblico (Di domenica 11 settembre 2022) Il GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Monza, si è concluso alle spalle della Safety car. Un vero e proprio pasticcio, che ha generato una bordata di comprensibili e giustificati fischi dagli spalti letteralmente gremiti. Quando mancavano sei giri al termine del Gran Premio, Daniel Ricciardo parcheggiava la propria monoposto tra le due curve di Lesmo, in una posizione pericolosa. La McLaren doveva essere rimossa ed è stata mandata in pista la Safety Car. La vettura non è però uscita davanti al leader Max Verstappen, ma ha preso la via dell’asfalto davanti a George Russell, terzo classificato. e doveva dunque andare a sorpassare il Campione del Mondo e Charles Leclerc (secondo). Inoltre la Safety Car proseguiva abbastanza velocemente, non compattava il gruppo e ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Il GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di, si è concluso alle spalle dellacar. Un vero e proprio pasticcio, che ha generato una bordata di comprensibili e giustificatidagli spalti letteralmente gremiti. Quando mancavano sei giri al termine del Gran Premio, Daniel Ricciardo parcheggiava la propria monoposto tra le due curve di Lesmo, in una posizione pericolosa. La McLaren doveva essere rimossa ed è stata mandata in pista laCar. La vettura non è però uscita davanti al leader Max Verstappen, ma ha preso la via dell’asfalto davanti a George Russell, terzo classificato. e doveva dunque andare a sorpassare il Campione del Mondo e Charles Leclerc (secondo). Inoltre laCar proseguiva abbastanza velocemente, non compattava il gruppo e ...

