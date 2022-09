Expo per lo Sport, successo per l'ottava edizione: 20 mila ingressi e 35 discipline sportive a disposizione di tutti (Di domenica 11 settembre 2022) Si conclude con un segno più l'ottava edizione di Expo per lo Sport , evento di milano dedicato alla promozione dello Sport giovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la ... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022) Si conclude con un segno più l'diper lo, evento dino dedicato alla promozione dellogiovanile, in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la ...

gualtierieurope : Tra poco al @bieparis per consegnare il dossier della candidatura di #Roma Expo 2030. Abbiamo preparato un bellissi… - AnsaLombardia : A Milano Expo per lo Sport, in 20mila nel weekend. Prosegue la raccolta per la ricerca oncologica giovanile | #ANSA - chianticlassico : Eccoci arrivati all'ultimo giorno di Expo #ChiantiClassico ricco di eventi, esposizioni artistiche, escursioni a pi… - marvelcinemaita : Deadpool 3, i fan delusi per l’assenza di aggiornamenti sul film al D23 Expo: ‘Siamo aspettando novità!’ - nixon_gregary : ?????? Come per DisIncanto e Hocus Pocus 2: i trailer dei nuovi film in arrivo su Disney+: In occasione del D23 Expo… -