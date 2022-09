Europei Basket | l' Italia compie l' impresa | battuta la Serbia di Jokic e quarti ipotecati

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - sportface2016 : +++IMPRESA STRAORDINARIA DELL'#ITALIA AGLI EUROPEI DI #BASKET: GLI AZZURRI DI #POZZECCO BATTONO LA SERBIA 94-86 E V… - repubblica : Basket, impresa dell'Italia agli Europei: batte la Serbia 94-86 e vola ai quarti - Ihave_anidea_ : RT @SkySportNBA: ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - 90Valla : RT @sportface2016: +++IMPRESA STRAORDINARIA DELL'#ITALIA AGLI EUROPEI DI #BASKET: GLI AZZURRI DI #POZZECCO BATTONO LA SERBIA 94-86 E VOLANO… -

La giocata simbolo dell'impresa azzurra contro la Serbia negli ottavi di finale di Eurobasket la firma Nicolò Melli, che dopo aver limitato Nikola Jokic per tutto il match, rifila una stoppata ...L'Italia riesce a battere la Serbia dei fenomeni Jokic e Micic per 94 - 86 nella semifinale deglidi2022. Pozzecco espulso nel terzo quarto per doppio tecnico, gli azzurri tengono ...BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - L'Italia compie un'autentica impresa agli Europei di basket e batte per 94-86 la Serbia di Nikola Jokic. A ...EUROPEI BASKET - L'Italia del ct Gianmarco Pozzecco ribalta i pronostici ed elimina la Serbia della stella Nikola Jokic qualificandosi ai quarti di finale di It ...