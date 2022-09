Europei basket 2022 | Italia-Serbia 94-86 e azzurri ai quarti

(Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – L’batte la94-86 negli ottavi di finale deglidie si qualifica per icon una straordinaria impresa. Glidel ct Pozzecco inseguono dall’inizio (20-28 dopo il primo quarto) e restano agganciati alla partita all’intervallo (45-51). Nel secondo tempo, l’ribalta la situazione. Gliricuciono il gap nel terzo periodo (21-17) e mettono la freccia nella quarta e ultima frazione con un mortifero parziale di 16-2 volando sull’82-70. Laprova ad aggrapparsi al talento di Jokic (32 punti) ma non riesce a risalire la china. L’compie un capolavoro con i 22 punti di Spissu, i 21 di Melli, i 19 di Fontecchio e i 16 di ...

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - sportface2016 : +++IMPRESA STRAORDINARIA DELL'#ITALIA AGLI EUROPEI DI #BASKET: GLI AZZURRI DI #POZZECCO BATTONO LA SERBIA 94-86 E V… - repubblica : Basket, impresa dell'Italia agli Europei: batte la Serbia 94-86 e vola ai quarti - solounastella : RT @sportface2016: #ItaliaSerbia #Eurobasket Le parole a fine partita di un super Marco #Spissu, tra i principali protagonisti dell'impresa… - Enzobruno9 : @jelly_jada Oggi sono passati ai quarti pure agli Europei di basket, per loro va bene così. -

Gli azzurri volano adesso ai quarti di finale deglidi. Dopo un primo tempo complicato, l'Italia è riuscita a rimanere in partita per poi piazzare il sorpasso nell'ultimo periodo: eroe ...Mercoledì sera, sempre a Berlino, si giocherà l'accesso alle semifinali contro la ...BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - L'Italia compie un'autentica impresa agli Europei di basket e batte per 94-86 la Serbia di Nikola Jokic. A ...La Nazionale maschile di basket ha battuto 94-86 la Serbia agli ottavi di finale degli Europei di basket e si è qualificata al turno successivo, dove ...