Eurobasket Italia-Serbia 94-86 | Fontecchio | “Abbiamo fatto l’impresa”

(Di domenica 11 settembre 2022) “una impresa, cerchiamo di goderci questo momento poi da domani pensiamo alla prossima”. Queste le parole di Simonedopo la vittoria agli ottavi di finale degli Europei 2022 contro la. “I ragazzi hannoun break allucinante nel quarto quarto, tutti hanno messo il loro mattone, Melli hauna partita allucinante in difesa contro Jokic, sono stati tutti bravissimi – ha aggiunto l’azzurro ai microfoni di Sky Sport- Noi cisempre creduto, sapevamo che non era facile. Noi siamo rimasti lì e nonmai mollato, questa è la nostra forza. Dobbiamo portarci questo spirito fino alla fine. Siamo nella parte complicata del tabellone,rispetto per tutti ma andiamo a giocarcela”. ...

ItaliaTeam_it : ?????????????? ???? ???????????? ???? ??????????????????! ???? Partita pazzesca, l’Italia batte la Serbia 94-86! #ItaliaTeam | #EuroBasket |… - SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - LiaCapizzi : ?? MAMMA MIA A Berlino l'Italia annulla la Serbia di Jokic e vola ai quarti! Testa,cuore, ???? Dicevano: è troppo pi… - marcoleofrigio : RT @SkySportNBA: ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - Andrea_V_73 : RT @Beatric09656317: MA È SUCCESSO DAVVERO? Oltre i propri limiti ?? Una partita magica Quello che ha fatto l'Italia ??? Una notte speci… -

La giocata simbolo dell'impresa azzurra contro la Serbia negli ottavi di finale dila firma Nicolò Melli, che dopo aver limitato Nikola Jokic per tutto il match, rifila una stoppata incredibile nel finale al due volte MVP della NBA. Per l'ala di Milano partita eroica da ...Il tabellino del match:- SERBIA 94 - 86: Fontecchio 19, Melli 21, Polonara 16, Spissu 22, Tonut 5; Biligha, Datome 6, Mannion 2, Pajola 1, Ricci 2. N.e.: Tessitori, Baldasso. All.: ...L'ex coach della Nazionale azzurra Romeo Sacchetti, dimissionato all'inizio dell'estate, non ha mancato di congratularsi con i giocatori italiani per la strepitosa vittoria sulla Serbia ...EUROPEI BASKET - L'Italia del ct Gianmarco Pozzecco ribalta i pronostici ed elimina la Serbia della stella Nikola Jokic qualificandosi ai quarti di finale di It ...