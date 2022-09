EuroBasket 2022 | l’Italia conquista i quarti di finale | capolavoro da tre di Spissu

(Di domenica 11 settembre 2022)batte la Serbia 94-86 negli ottavi didegli Europei di Baskete si qualifica per icon una straordinaria impresa. Gli azzurri del commissario tecnico Pozzecco inseguono dall’inizio (20-28 dopo il primo quarto) e restano agganciati alla partita all’intervallo (45-51). Nel secondo temporibalta la situazione. Gli azzurri ricuciono il gap nel terzo periodo (21-17) e mettono la freccia nella quarta e ultima frazione con un mortifero parziale di 16-2 volando sull’82-70. La Serbia prova ad aggrapparsi al talento di Jokic (32 punti), ma non riesce a risalire la china.compie uncon i 22 punti di, i 21 di Melli, i 19 di Fontecchio e i 16 di Polonara. Pozzecco espulso al 25? dopo aver ricevuto ...

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - Italbasket : -6 all'intervallo: un passo alla volta ?? ?? Melli 13, Fontecchio 13, Datome 6 ?? - Italbasket : Dai ragzzi daiii ?? ?? Fontecchio 16, Melli 15, Spissu 15 ?? - perseosiculo1 : Quarti di finale eurobasket 2022 - LaStampa : Eurobasket, Italia gigante. Eliminata la Serbia, azzurri ai quarti -

BERLINO (Germania) - È un' Italia da impazzire: gli azzurri di Gianmarco Pozzecco battono la Serbia 94 - 86 e volano ai quarti di finale di. Nonostante un primo tempo complicato, gli azzurri rimangono in scia della Serbia e chiudono il primo tempo in svantaggio di sole sei lunghezze: 51 - 45. Nella ripresa è tutta un'altra ...Da non credere. Eppure l'incredibile, l'impensabile è successo. L'Italia batte la Serbia dei fenomeni Jokic e Micic per 94 - 86 negli ottavi degli Europei di basket. Ai quarti, mercoledì (palla a 2 alle ore 17.15), gli azzurri incontreranno la Francia di Gobert e Fournier. Un anno dopo l'impresa di Belgrado quando gli azzurri ottennero il pass per le ...Sala stampa al termine dell'ottavo di finale tra Serbia e Italia a Eurobasket 2022. Il selezionatore Svetislav Pešic si è seduto davanti ai giornalisti serbi e ha detto ...All’arena di Berlino risuona «il cielo è sempre più blu» ma sopra Berlino il cielo è azzurro Italia. La Nazionale di Pozzecco, con il viso solcato dalle ...