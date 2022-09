Eros Ramazzotti | sapete chi c' era nel suo cuore prima di Michelle Hunziker? La conoscete tutti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 11 settembre 2022) Si è finalmente scoperto chi è stato il primo amore di. Non è statama una donna bellissima.è uno dei cantanti italiani più apprezzati al mondo. Nel corso della sua carriera ha potuto, grazie al suo successo nella musica è riuscito a collaborare con moltissimi cantanti di fama mondiale, come Anastasia, Tina Turner, Joe Cocker e molti altri. Le sue canzoni sono state tradotte anche in diverse lingue riuscendo in questo modo a ottenere un grandissimo successo in tutto il mondo. Ma il suo successo non è l' unica cosa ad attirare l'attenzione. Il cantante è spesso al centro di alcune vicende amorose proprio perchè resta un uomo molto affascinante. Dopo il matrimonio conHuinziker terminato nel 2009, il cantante ...