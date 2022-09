Energia, Letta “Soluzioni nazionali in attesa di quelle europee” (Di domenica 11 settembre 2022) BARI (ITALPRESS) – “Non può passare un’altra settimana senza che la questione del caro bollette trovi una soluzione nazionale in attesa della soluzione europea. Questa è oggi la vera priorità del Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, nel corso di una conferenza stampa a Bari.“Se l’Europa per colpa dei governi sovranisti sta spostando il traguardo al 7 ottobre, l’Italia invece deve fare la sua parte – ha aggiunto -, con il disaccoppiamento tra l’Energia prodotta dal gas rispetto a quella prodotta dalle rinnovabili, che consenta quindi il calo del prezzo, e raddoppiando il credito di imposta per le imprese energivore dal 25 al 50%, e per quelle non energivore dal 15 al 30%. Poi chiediamo un nuovo strumento, la bolLetta sociale per aiutare le famiglie, soprattutto quelle ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) BARI (ITALPRESS) – “Non può passare un’altra settimana senza che la questione del caro bollette trovi una soluzione nazionale indella soluzione europea. Questa è oggi la vera priorità del Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, nel corso di una conferenza stampa a Bari.“Se l’Europa per colpa dei governi sovranisti sta spostando il traguardo al 7 ottobre, l’Italia invece deve fare la sua parte – ha aggiunto -, con il disaccoppiamento tra l’prodotta dal gas rispetto a quella prodotta dalle rinnovabili, che consenta quindi il calo del prezzo, e raddoppiando il credito di imposta per le imprese energivore dal 25 al 50%, e pernon energivore dal 15 al 30%. Poi chiediamo un nuovo strumento, la bolsociale per aiutare le famiglie, soprattutto...

