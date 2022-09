Elodie esce allo scoperto con la sua migliore amica: bellissima e anche lei nel mondo dello spettacolo (Di domenica 11 settembre 2022) Elodie continua ad essere una delle indiscusse protagoniste del gossip italiano, oggi insieme alla sua migliore amica… nonché un volto noto del mondo dello spettacolo, e social, italiano. Ecco di chi si tratta. Una carriera caratterizzata da un continuo crescendo di successi per Elodie, la quale ha calcato da sola il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, qui dove era attesa con il film ti Mangio il cuore, il suo debutto da attrice in campo cinematografico. A tenere banco nel mondo del web in queste ore, non a caso, troviamo una foto intima della cantante, al fianco della sua migliora amica e che le ritrae in un momento di indiscussa e totale serenità. Elodie ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 settembre 2022)continua ad essere una delle indiscusse protagoniste del gossip italiano, oggi insieme alla sua… nonché un volto noto del, e social, italiano. Ecco di chi si tratta. Una carriera caratterizzata da un continuo crndo di successi per, la quale ha calcato da sola il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, qui dove era attesa con il film ti Mangio il cuore, il suo debutto da attrice in campo cinematografico. A tenere banco neldel web in queste ore, non a caso, troviamo una foto intima della cantante, al fianco della sua migliorae che le ritrae in un momento di indiscussa e totale serenità....

