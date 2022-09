Elisabetta: quella volta in cui affrontò un’altra Regina | Un esito controverso (Di domenica 11 settembre 2022) Una morte che ha colpito tutti. A dispetto della sua età nessuno era preparato alla sua dipartita. Una donna che ha vinto sulla storia, ma anche lei, una volta, ha dovuto soccombere. Elisabetta, quella volta in cui non ha vinto lei (web source)Il mondo piange, piange la sovrana più longeva che il mondo ricordi, la più amata, la Regina dei record. E seppure abbia abbandonato questo mondo alla veneranda età di 96 anni, nessuno poteva dirsi preparato all’idea di uno mondo senza di lei, senza Her Majesty, senza i suoi outfit colorati, le sue parole, poche e pesanti, la memoria di quasi un secolo di storia in cui ha conosciuto tutti, da vicino, di persona. Una vita dentro la storia Grande “poker face” la sovrana, quella capacità di dissimulare le proprie emozioni in nome della ragion di ... Leggi su newstv (Di domenica 11 settembre 2022) Una morte che ha colpito tutti. A dispetto della sua età nessuno era preparato alla sua dipartita. Una donna che ha vinto sulla storia, ma anche lei, una, ha dovuto soccombere.in cui non ha vinto lei (web source)Il mondo piange, piange la sovrana più longeva che il mondo ricordi, la più amata, ladei record. E seppure abbia abbandonato questo mondo alla veneranda età di 96 anni, nessuno poteva dirsi preparato all’idea di uno mondo senza di lei, senza Her Majesty, senza i suoi outfit colorati, le sue parole, poche e pesanti, la memoria di quasi un secolo di storia in cui ha conosciuto tutti, da vicino, di persona. Una vita dentro la storia Grande “poker face” la sovrana,capacità di dissimulare le proprie emozioni in nome della ragion di ...

SirDistruggere : Sto leggendo commenti sprezzanti degli antimonarchici sotto ai messaggi di cordoglio a Elisabetta II, ma ce la fate… - ivanscalfarotto : Ha attraversato cent’anni di storia da protagonista. In un momento di enormi incertezze, la sua scomparsa priva il… - Tg3web : Una vita leggendaria, quella della regina Elisabetta. Il suo regno, il più lungo nella storia britannica, ha accomp… - kyjrob : RT @dreamglw: AIUTOOOO MI SO CACATA SOTTO ??? ma quella vicino a noi HA MESSO IL CARTONATO DELLA REGINA ELISABETTA AFFACCIATO SUL BALCONE ?… - prostataenorme : RT @dreamglw: AIUTOOOO MI SO CACATA SOTTO ??? ma quella vicino a noi HA MESSO IL CARTONATO DELLA REGINA ELISABETTA AFFACCIATO SUL BALCONE ?… -