(Di domenica 11 settembre 2022) Londra, 11 set. (Adnkronos) - Il carro funebre che trasporta il feretro diII, lascomparsa giovedì scorso, ha lasciato il Castello di Balmoral, in Scozia, diretto verso il Palazzo di Holyroodhouse a. Il corteo reale - composto da 45 veicoli - impiegherà sei ore a percorrere i 180 chilometri del tragitto, lungo il quale si sono radunate migliaia di persone per l'omaggio allache il feretro, avvolto dallo stendardo reale e sul quale è stata deposta una corona di fiori, lasciasse il Castello di Balmoral, il personaleresidenza scozzese ha potuto rendere l'omaggio a. Gran parte del personale al suo servizio ha trascorso buona partesua vita ...

albertoangela : Con Elisabetta II se ne va forse l’ultimo simbolo del ‘900. Una donna che ha vissuto in prima persona i fatti più i… - matteograndi : L’ultimo tè la Regina Elisabetta l’ha preso con Paddington. E in questa immagine c’è un intero universo. - fleinaudi : È morta la Regina Elisabetta. Due giorni fa il suo ultimo incarico ad un Primo Ministro della Gran Bretagna. Se ne… - News24_it : Elisabetta, l'ultimo viaggio della Regina: prima tappa Edimburgo - fisco24_info : Elisabetta, l'ultimo viaggio della Regina: prima tappa Edimburgo: (Adnkronos) - Il corteo reale - composto da 45 ve… -

L'viaggio della reginaè cominciato. Il feretro della sovrana spirata a 96 anni ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral , dove è spirata tre giorni fa. La destinazione finale è ...Forse l'desiderio di Granny (nonna) Meghan temeva l'accoglienza dei sudditi. Dopo tutte le critiche lanciate alla famiglia reale avrebbe potuto essere fischiata, ma la gente l'ha ...Lorenzo Bises, una laurea in Storia dell'Arte e una passione smodata per le figure femminili del passato, è uno dei content creator più interessanti e genuinamente appassionati che possiate trovare ne ...Londra, 11 set. (Adnkronos) – Il carro funebre che trasporta il feretro di Elisabetta II, la regina scomparsa giovedì scorso, ha lasciato il Castello di Balmoral, in Scozia, diretto verso il Palazzo ...