Elisabetta II era capo della Chiesa Anglicana: cosa accade ora e cosa cambia per Roma (Di domenica 11 settembre 2022) Nessuno rimpiange il tempo dello scisma da Roma con la nascita della Chiesa Anglicana. Era il 1533 e sul trono britannico sedeva Enrico VIII, mentre su quello di Pietro c'era Clemente VII. Inevitabile fu la scomunica papale nei confronti di quel sovrano che si fece capo della sua Chiesa cristiana. Un ruolo che ora, con la morte di Elisabetta II, è passato immediatamente a Carlo III. Papa Francesco gli ha inviato un telegramma di cordoglio per la morte della Regina in qualità di nuovo Re d'Inghilterra e anche di capo della Chiesa Anglicana. Un ruolo quest'ultimo puramente formale e che non implica alcuna reale guida spirituale dei 25 fedeli di questa confessione ...

