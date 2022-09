(Di domenica 11 settembre 2022)ha vinto la quinta e ultimaVuelta di Spagna femminile. I 96 kmpasserella conclusiva di Madrid hanno visto il trionfoCampionessa del Mondo, alla sua ultima uscita con la maglia arcobaleno: il titolo iridato verrà messo in palio tra un paio di settimane a Wolng (Australia). La portacoloriTrek-Segafredo si è imposta nettamente allo sprint, regolando agevolmente la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e una sempre tonica Marta Bastianelli (UAE Team ADQ). La piemontese ha sfruttato un’azione di, sua compagna di squadra, nel corso dell’ultimo chilometro e che ha smosso le acque, mettendo in difficoltà le avversarie. La 24enne bissa il ...

OA Sport

La fuoriclasse peveragnesefarà parte della spedizione azzurra ai Campionati Mondiali strada in programma in Australia, Wollongong, dal 18 al 25 di settembre. L'atleta della della Trek - Segafredo è stata infatti ...Un'annata che sin qui ha regalato varie soddisfazioni, le ultime in ordine di tempo sono state quelle die Rachele Barbieri, a Monaco, in occasione dei Campionati Europei dove è ... Elisa Balsamo vince l'ultima tappa della Vuelta! Van Vleuten completa la tripletta da leggenda, Longo Borghini 2a Gli ultimi 95 chilometri della Ceratizit Challenge by La Vuelta premiano Elisa Balsamo e la Trek Segafredo. La piemontese Campionessa del Mondo, alla ultima gara del 2022 con l'arcobaleno sulle spalle ...Gli ultimi 95 chilometri della Ceratizit Challenge by La Vuelta premiano Elisa Balsamo e la Trek Segafredo. La piemontese Campionessa del Mondo, alla ultima gara del 2022 con l'arcobaleno sulle spalle ...