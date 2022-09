Elezioni: militanti della Lega aggrediti da un gruppo di anarchici a Marina di Carrara. La denuncia di Susanna Ceccardi (Di domenica 11 settembre 2022) La denuncia arriva su Twitter dall'eurodeputata Susanna Ceccardi: la quakle fa sapere che alcuni sostenitori della Lega sono stati aggrediti, a Marina di Carrara, da un gruppomdi anarchici. La Ceccardi scrive "Vergognosa aggressione a Marina di Carrara verso i nostri sostenitori e militanti da parte di 40 anarchici". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 settembre 2022) Laarriva su Twitter dall'eurodeputata: la quakle fa sapere che alcuni sostenitorisono stati, adi, da unmdi. Lascrive "Vergognosa aggressione adiverso i nostri sostenitori eda parte di 40". L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Elezioni: militanti della Lega aggrediti da un gruppo di anarchici a Marina di Carrara. La denuncia di Susanna Cecc… - lucas0410600111 : RT @ElenaLucchini: ?? I militanti della #Lega presenti nella sede di Piazza Duomo a #VOGHERA a disposizione della cittadinanza per dare info… - Ernesto29296958 : RT @ElenaLucchini: ?? I militanti della #Lega presenti nella sede di Piazza Duomo a #VOGHERA a disposizione della cittadinanza per dare info… - ElenaLucchini : ?? I militanti della #Lega presenti nella sede di Piazza Duomo a #VOGHERA a disposizione della cittadinanza per dare… - augussori : Gazebo a Lodi in piazza Castello con i militanti della sezione cittadina, impegnati nella campagna elettorale per l… -